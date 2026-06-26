В очередях на Крымский мост скопилось более 2000 автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту образовались заторы перед досмотровыми пунктами. По состоянию на 8 часов утра в очередях находится более 2000 автомобилей, сообщает канал информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 710 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1300 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», – сказано в сообщении.

В ночь на пятницу Крымский мост на фоне очередной атаки дронов ВСУ на полуостров был перекрыт более чем на шесть часов. Движение автотранспорта по мосту возобновилось около 6:15 мск.

Надо отметить, что второй день подряд в очередях перед Крымским мостом скапливается более 1000 автомобилей. Наибольшее число ожидающих досмотра машин фиксируется на выезде из Крыма.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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