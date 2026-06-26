В Крыму вновь ограничили электроснабжение

В Крыму продолжает действовать введенный 25 июня режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в «Крымэнерго».

По информации энергокомпании, отключение потребителей выполнено по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»).

Ограничение подачи электричества осуществляется для снятия нештатной нагрузки на электрические сети и исключения системной аварии в энергосистеме. Отмечается, что отключения потребителей производятся только в случае крайней необходимости для устранения или предотвращения аварии.

В компании предупредили, что при технологических нарушениях из-за новых атак ВСУ время ограничения электроснабжения может быть увеличено. Также в «Крымэнерго» заявили, что при аварийных ситуациях энергетики работают круглосуточно, но в условиях беспилотной опасности работы приходится временно прекращать – «в приоритете жизнь и здоровье людей».

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что из-за атак ВСУ на полуострове пострадала энергетическая инфраструктура. Он предупредил, что точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. «Отключения будут проводиться точечно и по необходимости», – заверил он.

Добавим, в Севастополе восстановить электроснабжение после массированной ночной атаки БПЛАв планируется ориентировочно к 18:00 пятницы, если не будет новых сигналов воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев. По его словам, ночью был запитан практически весь город, но утром по команде диспетчера Черноморского РДУ были введены временные ограничения электроснабжения для ликвидации перегрузки сетей за пределами региона. Поскольку ночной ремонт не был закончен, в городе сейчас сохраняются перебои с электричеством.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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