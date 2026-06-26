Режим ЧС ввели в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщили главы регионов. Режим ЧС начал действовать с 13:00 пятницу.

«Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято решение о подписании указов о введении в Республике Крым и городе Севастополе режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера», – написал глава РК Сергей Аксенов в своем канале в «Максе».

Как пояснил руководитель республики, правовой режим ЧС «позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения».

Со своей стороны губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил в видеобращении, что это «необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах». «Также жители, у которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, сгорел холодильник или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением», – добавил глава города.

«Ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной, ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение будет полностью восстановлено», – сказал Развозжаев.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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