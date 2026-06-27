В Крыму предупредили о возможных отключениях света на срок от 2 до 5 часов

В ближайшие дни в Крыму возможны отключения света на срок от двух до пяти часов из-за проводимых восстановительных работ в сетях электроснабжения. Об этом сообщил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин в субботу.

«Учитывая необходимость строительства дополнительных цепей связи, а также монтажа необходимого для стабильного энергоснабжения оборудования, в ближайшие дни в населенных пунктах республики возможны ограничения потребителей электрической энергии. Период отключений может составлять от двух до пяти часов», – написал он в «Максе».

Министр отметил, что к работе по восстановлению электроснабжения Крыма привлечено более 500 специалистов.

В компании «Крымэнерго» в свою очередь сообщили, что ночью, когда снизилась нагрузка, подача электричества была восстановлена в большей части Крыма. Однако в субботу утром, при росте потребления электроэнергии, по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС») вновь был введен режим временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегрузки сетей и предотвращения аварий в энергосистеме.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за атак ВСУ на полуострове пострадала энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения электроэнергии. Он предупредил, что точные графики отключения света могут не соблюдаться из-за оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. «Отключения будут проводиться точечно и по необходимости», – заверил он.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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