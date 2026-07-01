Крымчанину дали 6,5 лет за призывы к ракетным ударам по России

Житель Симферопольского района Крыма осужден на 6,5 лет лишения свобооды за призывы в социальной сети к ударам по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

По информации спецслужбы, 56-летний Руслан Усеинов, используя псевдоним «Айтмар Айтмаров», опубликовал на странице одного из интернет-сообществ комментарий с призывом к нанесению ракетных ударов по российским регионам.

Комментарии крымчанина попали в поле зрения сотрудников ФСБ, лингвистическая экспертиза признала их экстремистскими. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), сообщили в пресс-службе.

Южный окружной военный суд признал фигуранта виновным и приговорил к 6,5 годам колонии общего режима. Осужденному в течение 2,5 года ему запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов. Приговор вступил в законную силу.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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