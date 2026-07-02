В Крыму поймали двух агентов украинской разведки с 3 кг взрывчатки

В Крыму задержаны двое россиян – агенты военной разведки Украины, которые собирали данные о военных объектах и передвижении поездов. Об этом сообщила ФСБ России.

По информации спецслужбы, фигуранты 1968 и 1986 годов рождения передавали куратору через мессенджер Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов Вооруженных сил РФ и критически важной инфраструктуры, а также о движении поездов по Крымскому мосту

Во время обыска силовики изъяли у задержанных компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства с массой взрывчатого вещества более 3 кг, которые они получили от куратора через тайник.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Госизмена» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Задержанные заключены под стражу.

Как отметили в ФСБ, фигуранты «активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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