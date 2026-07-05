Евпатория и Саки в Крыму осталась без электро- и водоснабжения

В Евпатории прервано электро- и водоснабжение. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Виталий Оганесян.

«Мы снова столкнулись с проблемой с электроснабжением Евпатории и всеми вытекающими последствиями. По состоянию на 9:20 электричества нет по всему городу, в большинстве районов также нет воды, трамваи не ходят», – уточнил он в своем канале в «Максе».

Оганесян пояснил, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся с ночи, но сроки их завершения пока неизвестны.

Кроме того, нарушено электроснабжение во всем городе Саки, который находится недалеко от Евпатории, из-за аварии в энергосистеме за пределами населенного пункта.

Аналогичная ситуация сложилась в городе Саки, расположенного вблизи Евпатории. Глава администрации Юлия Предыбайло сообщила в «Максе», что ночью произошла авария в энергосистеме за пределами города.

«По состоянию на 08.00 без электроснабжения вся территория города Саки. Ситуация сложная, аварийные работы ведутся, сроки окончания работ не определены», – уточнила она.

По ее словам, с 12:00 до 17:00 будут работать генераторы на водонапорных и канализационных станциях, чтобы обеспечить минимальный напор воды в сетях водоснабжения.

Евпатория, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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