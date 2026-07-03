В Крыму приостановили движение электричек до Евпатории и Джанкоя

Движение пригородных поездов из Симферополя в Евпаторию и Джанкой, а также в обратном направлении временно приостановлено. Об этом сообщила Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).

Электрички в Джанкой и по направлению из города будут следовать только до станции Элеваторная. О возобновлении движения по участкам будет сообщено дополнительно, добавили в ЮППК.

Надо отметить, что в Севастополе с 3 июля меняется конечная станция пригородных поездов: электрички будут прибывать на станцию Инкерман-1. Отправление в Симферополь и Евпаторию также будет производиться оттуда, сообщили в правительстве города.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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