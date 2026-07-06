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Крым остался без света

В Крыму произошло массовое отключение электроснабжения. Об этом сообщает «Крымэнерго. Причина отключения внешнее воздействие. «В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым»,– пояснили в «Крымэнерго». Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Отметим, что в результате атаки противна на инфраструктуру ночью выключился свет и в Севастополе. Социальные объекты были запитаны по резервным схемам, после проведения ремонтных работ электроснабжение возобновилось.

Симферополь, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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