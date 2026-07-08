В Крыму задержали двух агентов Киева

В Крыму задержали сразу двух шпионов Киева, которые действовали независимо друг от друга. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

Двое мужчин 1991 и 1996 годов рождения по заданию украинских спецслужб собирали и передавали сведения о дислокации подразделений ВС РФ в зоне проведения СВО. Кроме того, они узнавали данные о российских военнослужащих и местах расположения ПВО на полуострове.

«Вспомнил, что знакомая живет на Украине. Сначала жила в Крыму, потом переехала на Украину. Начали с ней общаться, общались общались, и она оказалась украинской военнослужащей. Ну, и во время общения она спросила, где, ну сколько ПВО у нас находится? Ну, я ей сказал, там-то, там-то, там-то, примерное местоположение», – рассказал один из фигурантов.

Задержанные – жители Севастополя и Красноперекопского района. «Работали на украинские спецслужбы независимо друг от друга», – сказали в пресс-службе УФСБ по Крыму. В спецслужбе добавили, что задержанные имеют российское гражданство.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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