Юг Крыма частично обесточен из-за украинских атак

В населенных пунктах на Южном берегу Крыма частично пропал свет после атак украинских дронов.

«В результате беспилотных атак ВСУ на объекты электроснабжения Южного энергорайона в населенных пунктах ЮБК частично отсутствует подача электроэнергии», – сообщило «Крымэнерго».

Сложной остается ситуация на северо-западе и востоке полуострова, отметили в энергокомпании.

По всей территории Крыма продолжают действовать ограничения электроснабжения. «Отключения происходят в зависимости от обстановки в энергорайонах. Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно», – сказано в сообщении «Крымэнерго».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в Крыму наряду с Херсонской и Запорожской областями на прошлой неделе фиксировались самые масштабные отключения электричества после атак ВСУ на энергообъекты.

«В Крыму в начале недели полностью обесточены оказалась Керчь, частично – Северо-Западные и Восточные районы Крыма. В Севастополе были введены вынужденные веерные отключения. В Симферополе, Евпатории, Джанкое и Красноперекопске электроэнергия подавалась с ограничениями», – цитирует дипломата ТАСС.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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