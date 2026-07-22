В Ялте в результате удара БПЛА по многоэтажке ранены 17 человек

Украинский дрон ударил по многоэтажке в Ялте. В результате атаки ранены 17 человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом», – написал он в своем тг-канале.

Изначально Крючков сообщил о 13 пострадавших, шестерых из них госпитализировали. Трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, указал он.

Позже советник главы РК уточнил, что ранения получили 17 человек.

Ранее сегодня в «Крымэнерго» сообщили, что объекты электроснабжения на юге Крыма вновь подверглись атаке дронов ВСУ. Отмечалось, что часть населенных пунктов на ЮБК обесточена. Также энергетики сообщили, что на северо-западе и востоке Крыма сохраняется «сложная обстановка с подачей электроэнергии».

Предприятие «Водоканал ЮБК» предупредило, что из-за отключения электроэнергии водоснабжение в Ялте ограничено. Там уточнили, что подача воды 22 июля будет осуществляться в вечернее время – с 19:00 до 22:00. «Режим подачи воды на последующие дни будет опубликован позднее», – говорится в сообщении предприятия.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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