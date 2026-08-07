В Крыму ограничили подачу электричества из-за повреждений инфраструктуры

На всей территории Крыма в пятницу введены ограничения электроснабжения из-за повреждений оборудования на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом сообщило «Крымэнерго».

Кроме того, из-за аномально жаркой погоды возможны оперативные переключения, предупредили в энергокомпании.

Отмечается, что бригады энергетиков в круглосуточном режиме работают над восстановлением сетей и устраняют неполадки. Когда подача электричества вернется в полном объеме, не уточняется.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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