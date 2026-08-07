ВСУ атаковали Ялту морскими дронами, один подбит, идет разминирование

ВСУ атаковали Ялту с применением безэкипажных катеров. В городе-курорте идет операция по разминированию вражеского морского дрона, выброшенного на берег в районе Приморского парка. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем тг-канале.

По его словам, «БЭК подбит и выброшен на берег». Власти призвали жителей и гостей города срочно покинуть район Приморского парка.

«Просим всех сохранять спокойствие, покинуть район Приморского парка и выйти за оцепление», – отметил Крючков.

Ранее в Ялте объявили угрозу атаки морских дронов ВСУ. Жителей и гостей города попросили немедленно покинуть набережную и пляжи Ялты. Жителям, проживающим вблизи побережья, рекомендовали покинуть балконы, не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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