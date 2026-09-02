В Азовском море двое мужчин утонули из-за сильного течения

В Азовском море четверо мужчин пошли купаться в шторм. В результате двое погибли, один попал в больницу, еще одного ищут спасатели.

Как сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС РФ, ЧП произошло в районе поселка Маяк. Четверо мужчин зашли в море в месте отдыха без спасательных постов, не оборудованном для купания. В это время на море были высокие волны, наблюдалось отбойное течение.

«Трое из них были извлечены неравнодушными гражданами до прибытия спасательных подразделений. К сожалению, двое погибли (71-летний и 59-летний мужчины), третий доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в управлении.

Поиски четвертого мужчины продолжаются, водолазы обследуют прибрежную зону.

Симферополь, Зоя Осколкова