В Крыму при атаке БПЛА погибли два человека, еще один ранен

В Симферопольском районе Крыма два человека погибли и еще один получил ранения в результате очередного удара дронов ВСУ.

«В результате очередной вражеской атаки на Республику Крым, к сожалению, есть жертвы. В Симферопольском районе погибли два человека, еще один был ранен», – написал глава региона Сергей Аксенов в «Максе».

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Власти окажут семьям всю необходимая помощь.

Утром на территории Крыма объявляли беспилотную опасность.

7 сентября в Севастополе при ночном налете БПЛА погибла 15-летняя девочка. Тяжелораненый мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и умер в реанимации, сообщал губернатор Михаил Развозжаев. Погибшим оказался звукорежиссер Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского Евгений Решетилов, уточнили в пресс-службе театра.

Симферополь, Наталья Петрова

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