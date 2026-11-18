Часть поселков в Крыму остались без света

В Крыму часть населенных пунктов остались без энергоснабжения. Об этом сообщили в ГУП " Крымэнерго».

«По команде федерального Системного оператора на территории Республики Крым введены ограничения подаваемой мощности. В связи с чем в Северном и Восточном энергоузле полуострова выключен от подачи электроэнергии ряд населенных пунктов», – говорится в сообщении.

В компании планируют восстановить подачу электричества в течение трех-шести часов, либо включить чередование подключений районов.

Информация о времени восстановления энергоснабжения будет обновлена позднее.

Симферополь, Зоя Осколкова