В Крыму на 10 дней снизят мощность электроснабжения на 30%

В Крыму с 25 ноября введут временные ограничения подачи электроэнергии на срок до 10 дней в связи с проведением противоаварийных работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, с 8:00 до 21:00 запланировано снижение мощности на 30%. «Пик отключений – с 12:00 до 15:00», – написал глава РК в своем Max-канале.

С 21:00 до 8:00 ограничения вводиться не будут. Графиков отключений нет, распределение по муниципальным образованиям будет равномерным, заверил Аксенов.

«Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме», – указал он.

Крымчан призвали с пониманием отнестись к вынужденным мерам, необходимым для обеспечения безопасности и проведения противоаварийных работ.

Надо отметить, что с конца октября в Крыму и Севастополе практически ежедневно вводят ограничения на подачу электроснабжения из-за аварий на сетях за пределами Крымского полуострова.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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