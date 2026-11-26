Крым обесточен из-за аварии за пределами полуострова, сообщило госпредприятие «Крымэнерго». Энергетики восстанавливают электроснабжение.

«В связи с аварией за пределами Крыма на полуострове произошло отключение электроэнергии. <…> Энергетики принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения», – говорится в сообщении.

Крымчан просят выключить электроприборы из сети до нормализации ситуации во избежание повреждений.

Севастополь также остался без электричества, сообщили в «Севастопольэнерго», пообещав о дальнейших изменениях проинформировать дополнительно.

«В связи с аварией на энергообъектах за пределами нашего региона Севастополь остался без напряжения. До нормализации ситуации во избежание повреждений просим выключить электроприборы из сети», – сказано в сообщении энергокомпании.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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