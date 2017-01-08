09 января ожидаются следующие события – Севастополь

9.01.2017, понедельник
- 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова (ул. Ленина, 2)
- 08:20 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Владимира Базарова (ул. Ленина, 2)
- 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 10:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Юрия Крирова (ул. Ленина, 2)
- 12:00 Севастополь – Аппаратное совещание исполняющего обязанности директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Юрия Чайкина (ул. Ленина, 2)
Крым. Другие новости 08.01.17
Севастополь оказался на последнем месте в России по уровню жизни. / Украинцев морально готовят к сдаче Крыма и Донбасса. / В Крым пошел газ с Кубани. Его достаточно, чтобы полностью обеспечить потребление полуострова. Читать дальше
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