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Публикации за 09.01.17

09 января ожидаются следующие события – Севастополь

09 января ожидаются следующие события – Севастополь

9.01.2017, понедельник

  • 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова (ул. Ленина, 2)
  • 08:20 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Владимира Базарова (ул. Ленина, 2)
  • 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Юрия Крирова (ул. Ленина, 2)
  • 12:00 Севастополь – Аппаратное совещание исполняющего обязанности директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Юрия Чайкина (ул. Ленина, 2)

Крым. Другие новости 08.01.17

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