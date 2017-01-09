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Публикации за 10.01.17

10 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.01.2017 вторник

  • 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом общественных коммуникаций города (ул. Ленина, 2)
  • 08:30 Симферополь – Оперативно-хозяйственное совещание городской администрации (ул. Толстого, 15)
  • 10:00 Севастополь – Круглый стол по обсуждению проекта закона «О туризме и туристической деятельности в городе Севастополе» (каб. 13, ул. Ленина, 3)
  • 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству, обеспечению эффективности власти, общественному контролю и местному самоуправлению Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 15:00 Керчь – Рождественские чтения с участием митрополита Феодосийского и Керченского Платона «Россия уроки истории 1917-2017 гг.» (Городской центр культуры и досуга им. Богатикова, ул. Свердлова, 6)

Крым. Другие новости 09.01.17

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