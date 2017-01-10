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Публикации за 11.01.17

11 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.01.2017, среда

· 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления (ул. Ленина, 2)

· 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства города (ул. Н. Музыки, 50)

· 11:00 Алушта – Семинар по вопросам трудового законодательства и вопросам профилактики производственного травматизма (большой зал, пл. Советская, 1)

· 12:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

· 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

· 14:30 Севастополь – Координационный совет по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи (большой зал, ул. Ленина, 2)

Крым. Другие новости 10.01.17

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