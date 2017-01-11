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Крым

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Публикации за 12.01.17

12 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

12.01.2017, четверг

* 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом общественной безопасности города (ул. Ленина, 2)

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 12:00 Ялта – VI Рождественский фестиваль «Святки» (концертный зал санатория им. Кирова, ул. Кирова, 39)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Градостроительный совет при правительстве Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 16:00 Севастополь – Совещание по вопросу реализации пилотного проекта создания бережливых поликлиник-образцов (ул. Карантинная, 45)

Крым. Другие новости 11.01.17

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