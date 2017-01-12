13 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 13.01.17

13.01.2017 пятница

* 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с управлением обеспечения деятельности мировых судей (ул. Ленина, 2)

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

* 11:00 Симферополь – Вебинар министерства курортов и туризма Крыма по продвижению крымского туристического продукта в регионах Российской Федерации

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 13:00 Симферополь – Открытие выставки «Женщины Крыма: лица и судьбы» (Дом союза художников Крыма, ул. К. Маркса, 13/16)

* 14:00 Феодосия – Открытие выставки художественной фотографии «Православие в Греции» (Феодосийский музей древностей, пр. Айвазовского, 11)

* 16:00 Ялта – Концерт-бал духового оркестра «Ялта» городского театра духовой музыки (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)

* 16:00 Алушта – Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду рекультивации городского полигона ТКО (малый зал, пл.Советская,1)

* 17:00 Севастополь – «Новогодний бал» с академическим симфоническим оркестром крымской филармонии (Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 12.01.17

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