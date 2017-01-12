NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

,

Публикации за 13.01.17

13 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.01.2017 пятница

* 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с управлением обеспечения деятельности мировых судей (ул. Ленина, 2)

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

* 11:00 Симферополь – Вебинар министерства курортов и туризма Крыма по продвижению крымского туристического продукта в регионах Российской Федерации

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 13:00 Симферополь – Открытие выставки «Женщины Крыма: лица и судьбы» (Дом союза художников Крыма, ул. К. Маркса, 13/16)

* 14:00 Феодосия – Открытие выставки художественной фотографии «Православие в Греции» (Феодосийский музей древностей, пр. Айвазовского, 11)

* 16:00 Ялта – Концерт-бал духового оркестра «Ялта» городского театра духовой музыки (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)

* 16:00 Алушта – Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду рекультивации городского полигона ТКО (малый зал, пл.Советская,1)

* 17:00 Севастополь – «Новогодний бал» с академическим симфоническим оркестром крымской филармонии (Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 12.01.17

Власти Крыма выделяют 5 млрд рублей на строительство медицинского центра в Симферополе. / Дорога от Алушты до Судака через село Лучистое превратилась в полигон для внедорожников (ФОТО). Остальным не проехать. / Песочный скандал: министерство туризма Крыма попыталось использовать известную художницу в своих целях.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter