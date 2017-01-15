16 января ожидаются следующие события – Крым

Публикации за 16.01.17

16.01.2017, понедельник

* 11:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры с участием главы Крыма Сергея Аксёнова (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т. Кирова, 17)

* 12:00 Симферополь – Торжественное открытие новой выставки «Крымский Юрт Золотой Орды (Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14)

* 12:30 Симферополь –Пресс-конференция министра образования, науки и молодежи Республики Крым Натальи Гончаровой об итогах в сфере образования Крыма в 2016 году и перспективах 2017 года (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

Крым. Другие новости 15.01.17

Идеальный гражданин хорошо скачет и плохо считает: на Украине решили изменить школьную программу. / МЧС Крыма вновь предупреждает о резком подъеме рек. / 15 января ожидаются следующие события – Крым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»