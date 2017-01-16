17 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 17.01.17

17.01.2017, вторник

* 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом общественных коммуникаций города (ул. Ленина, 2)

* 08:30 Симферополь – Оперативно-хозяйственное совещание городской администрации (ул. Толстого, 15)

* 10:00 Феодосия – Круглый стол с представителями активной молодежи, молодежных, общественных и волонтерских организаций городского округа (зал заседаний, ул. Земская, 4)

* 10:00 Евпатория – Заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы (пр-т. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Пресс-конференция генерального директора АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» Андрея Никитченко о реализации объектов ФЦП в Севастополе (ул. Большая Морская, 29)

* 14:00 Симферополь – Открытие историко-документальной выставки, посвященной Дню Республики Крым (конференц-зал Государственной архивной службы Республики Крым, ул. Павленко, 1а)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству, обеспечению эффективности власти, общественному контролю и местному самоуправлению Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему «Строительство – локомотив развития Крыма» заместителя генерального директора группы компаний «Монолит» Оксаны Афанасьевой (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

* 15:00 Симферополь – Пресс-конференция главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко и главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого, а также депутата Госдумы Андрея Козенко, посвященная выполнению минских соглашений в преддверии двухлетия их подписания (ул. Севастопольская, 8)

* 17:00 Севастополь – Общественные обсуждения проекта закона о выборах губернатора Севастополя (ул. Севастопольская, 82; пл. Восставших, 6; поселок Кача, ул. Нестерова,5; Инкерман, ул. Шевкопляса, 37; село Терновка, ул. Ленина, 7; село Орлиное, ул. Тюкова, 42; пр-т. Октябрьской Революции , 8; ул. Горького, 3; Балаклава, ул. Новикова, 14)

Крым. Другие новости 16.01.17

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