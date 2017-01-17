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Публикации за 18.01.17

18 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18.01.2017, среда

• 10:00 Севастополь – Заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Народной воли (большой зал, ул. Ленина, 2)

• 10:00 Симферополь – Совещание по подведению итогов деятельности полка Народного ополчения Республики Крым (Штаб полка, пр-т. Кирова, 26)
• 10:00 Симферополь – Торжественный митинг и возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому по случаю 363-й годовщины Переяславской Рады (ул. Б.Хмельницкого).
• 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)
• 11:00 Симферополь – Благодарственный молебен в ознаменование 363-й годовщины Переяславской Рады в Александро-Невском соборе (ул. Серова, 2)
• 11:00 Симферополь – Пресс-конференция министра здравоохранения Крыма Александра Голенко на тему «Итоги работы министерства здравоохранения Республики Крым в 2016 году и основные стратегические направления деятельности ведомства в 2017» (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)
• 14:00 Симферополь – Митинг, посвященный 363-й годовщине Переяславской Рады, и возложение цветов к памятнику Богдану Хмельницкому с участием главы Республики Крым Сергея Аксёнова (ул. Б. Хмельницкого/ул. Декабристов)
• 11:00 Симферополь – Пресс-конференция руководителя управления Федеральной налоговой службы РФ по Республике Крым Романа Наздрачева на тему: «Изменение налогового законодательства и начало декларационной кампании» (ул. Севастопольская, 8)
• 11:00 Симферополь – Презентация помещений, реконструированных в рамках одного из этапов реализации проекта «Доступная среда» (левый боковой вход «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым», ул. Пушкина, 46)
• 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
• 12:00 Симферополь – Открытие выставки творческих работ «Война и мир глазами детей Донбасса» ((Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29а).
• 12:00 Севастополь – Вручение автомобилей скорой медицинской помощи ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» (пл. Нахимова)
• 14:00 Севастополь – Расширенное заседание комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя по рассмотрению коллективного обращения граждан по вопросу строительства часовни в районе Ушаковой балки (каб. 25, ул. Ленина, 3)
• 15:00 Симферополь – Пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева «Итоги работы министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым в 2016 году и планы на 2017 – год экологии в России» (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)
• 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)
• 15:00 Симферополь – Внеочередная сессия Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)
• 16:00 Севастополь – Встреча победителей Всероссийского и регионального грантовых конкурсов со специалистами управления по делам молодежи и спорта Севастополя (СевГУ, наб. Корнилова, 1)

Крым. Другие новости 17.01.17

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