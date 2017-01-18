19 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 19.01.17

19.01.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:30 Евпатория – Крестный ход от Свято-Николаевского собора, праздничный молебен и заплыв в море (от ул. Революции до пляжа «Солярис»)

* 11:00 Алушта – Мероприятия, посвященные празднованию православного праздника Крещение (Ротонда на Центральной набережной)

* 11:00 Саки – Праздничное мероприятие, посвящённое Крещению Господню с освещением зимнего моря и заплывом всех желающих (санаторий «Полтава-Крым», ул. Морская, 8)

* 11:00 Симферополь – Подписание соглашения о сотрудничестве Русской общины Крыма с Общественным движением «Мир Луганщине» (пр-т. Вернадского, 20)

* 11:30 Симферополь – Форум славянского единства «С Россией навеки», посвященный 363-й годовщине Переяславской Рады (актовый зал КФУ им. В.И. Вернадского, пр-т. Вернадского, 20)

* 12:00 Симферополь – Торжественная передача книг Фондом социально-культурных инициатив в дар крымским библиотекам (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29а)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева с презентацией системы электронных опросов и голосований «Активный Симферополь» (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

* 12:30 Судак – Крестный Крещенский ход, обряд омовения на городском пляже, праздничные угощения (Центральная набережная Судака)

* 14:00 Севастополь – Освещение Чернореченского водохранилища (село Озерное)

* 14:00 Евпатория – Круглый стол «Самообразование как способ повышения квалификации школьного библиотекаря» (гимназия им. Сельвинского, ул. Бартенева, 3/2)

* 14:00 Симферополь – Кинолекторий «Серебряный век Крымской поэзии» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29а)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Феодосия – Презентация выставки «Искусство автографа» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 14:00 Евпатория – Семинар-практикум по вопросу «Методика преподавания математики» (гимназия № 8, ул. Сытникова, 22)

* 15:00 Симферополь – Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 12 объектов капитального строительства (малый зал, ул. Толстого, 15)

* 16:00 Симферополь – Передача культурных ценностей, обращенных в доход государства, в фонды двух музеев и библиотеки Крыма (Крымская

Крым. Другие новости 18.01.17

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