20 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.01.2017, пятница
* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)
* 10:30 Симферополь – Открытие фотовыставки «Процветание в единстве!» (холл, ул. Карла Маркса, 18)
* 11:00 Симферополь – Торжественное собрание, посвященное Дню Республики Крым (зал заседаний Государственного совета РК, ул. Карла Маркса, 18)
* 11:00 Ялта – Праздничная трансляция ко Дню Республики Крым (Ялтинский центр культуры, ул. Руданского, 8)
* 11:30 Севастополь – Расширенное заседание комитета по городскому хозяйству (каб. 13, ул. Ленина, 3)
* 12:00 Симферополь – Расширенное совместное совещание Крымского футбольного союза и министерства спорта Крыма (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)
* 12:00 Симферополь – Персональная выставка «Другая история» мастера песочно анимации Ксении Симоновой (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)
* 13:00 Феодосия – Презентация выставки «Искусство автографа» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)
* 13:00 Севастополь – Экологическая викторина «Сохраним родную природу» ко Дню заповедников и национальных парков России (Культурно-информационный центр, ул. П.Корчагина, 1)
* 14:00 Керчь – Торжественное собрание ко Дню Республики Крым(КЦ им. Богатикова, ул. Свердлова, 8)
* 15:00 Евпатория – Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Республики Крым (театр им. Пушкина, пр-т. Ленина, 1)
* 16:00 Алушта – Торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики Крым: «Мой дивный край – благословенная Таврида» (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)
* 19:00 Севастополь – Литературный вечер для молодежи города Севастополя («Атриум», ул. Вакуленчука, 29)
Крым. Другие новости 19.01.17
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