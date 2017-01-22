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Публикации за 22.01.17

22 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.01.2017, воскресенье

  • 09:00 Ялта – Круглый стол и мастер-классы на тематических площадках образовательной конференции «Артек: тематические образовательные программы» (пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41)
  • 14:00 Севастополь – Концертная программа «По щучьему велению» из цикла «Сказки с оркестром» (Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)
  • 15:00 Ялта – Презентация разработанных проектов детских лагерей «Артека» (пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41)
  • 15:00 Симферополь – Концерт «Джаз и не только» (Камерный зал Крымской филармонии, ул. Пушкина, 3)
  • 15:00 Симферополь – Концерт камерного оркестра Крымской государственной филармонии «Великие имена с камерным оркестром» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)
  • 18:00 Алушта – Танцевальный вечер (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)

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