22 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.01.2017, воскресенье
- 09:00 Ялта – Круглый стол и мастер-классы на тематических площадках образовательной конференции «Артек: тематические образовательные программы» (пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41)
- 14:00 Севастополь – Концертная программа «По щучьему велению» из цикла «Сказки с оркестром» (Севастопольский центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)
- 15:00 Ялта – Презентация разработанных проектов детских лагерей «Артека» (пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41)
- 15:00 Симферополь – Концерт «Джаз и не только» (Камерный зал Крымской филармонии, ул. Пушкина, 3)
- 15:00 Симферополь – Концерт камерного оркестра Крымской государственной филармонии «Великие имена с камерным оркестром» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)
- 18:00 Алушта – Танцевальный вечер (Дом творчества «Подмосковье», ул. Хромых, 18)
Крым. Другие новости 21.01.17
Верховная Рада готовит закон о тотальной украинизации и формировании отрядов языковой полиции. Попытки сохранить двуязычие будут приравнены к свержению государственного строя. / Минтранс Крыма и администрация аэропорта Симферополь не могут найти управу на наглых таксистов. / В Крым едет УЕФА. Читать дальше
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