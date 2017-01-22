22 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18.01.17 В Симферополе квартирный вор обеспечил себя жильём на шесть лет / В Симферополе правоохранители задержали серийного домушника. Как передает корреспондент агентства «Новый День», 42 -летний крымчанин, раннее судимый за имущественные преступления, в течение прошлого года ограбил более 25 квартир