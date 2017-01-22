NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

,

Публикации за 23.01.17

23 января ожидаются следующие события – Крым

23 января ожидаются следующие события – Крым

23.01.2017, понедельник

11:00 Симферополь – Общественные слушания о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Симферополя (малый зал, ул. Толстого, 15)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой (ул. Севастопольская, 8)

Крым. Другие новости 22.01.17

Глава Крыма вошел в Высший совет «Единой России». / Эксперт: Власти Украины не хотят возвращать Крым, но стесняются об этом сказать. / Контрабандный «Боярышник»: в Крыму изъяли десятки литров спиртосодержащей продукции.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter