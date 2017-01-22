23 января ожидаются следующие события – Крым

Публикации за 23.01.17

23.01.2017, понедельник

11:00 Симферополь – Общественные слушания о внесении изменений в карту градостроительного зонирования Симферополя (малый зал, ул. Толстого, 15)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой (ул. Севастопольская, 8)

Крым. Другие новости 22.01.17

Глава Крыма вошел в Высший совет «Единой России». / Эксперт: Власти Украины не хотят возвращать Крым, но стесняются об этом сказать. / Контрабандный «Боярышник»: в Крыму изъяли десятки литров спиртосодержащей продукции. Читать дальше

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