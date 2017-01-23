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Публикации за 24.01.17

24 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24.01.2017, вторник

* 10:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма (зал заседаний, пр-т. Кирова, 13)

* 10:00 Севастополь – Первое пленарное заседание VI-й сессии Законодательного собрания Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

* 10:00 Ялта – День открытых дверей мемориального кабинета-библиотеки У. Черчилля (Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник, ул. Батурина, 44а)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция «Роль филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в развитии Севастополя и Крыма» и.о. директора филиала Ивана Кусова и замдиректора по учебной работе филиала Ольги Шпырко (ул. Севастопольская, 8)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству, обеспечению эффективности власти, общественному контролю и местному самоуправлению Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Заседание онкологического совета (ул. Карантинная,45)

* 15:00 Симферополь – Заседание молодежного дискуссионного клуба c обсуждением места религии в современном обществе, ее влиянии на молодое поколение (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

* 17:00 Севастополь – Литературная игра «Мы все учились понемногу» (городская библиотека им. Л.Н.Толстого, ул. Ленина, 51)

Крым. Другие новости 23.01.17

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