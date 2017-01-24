25 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 25.01.17

25.01.2017, среда

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция министра финансов Крыма Ирины Кивико по итогам работы министерства в 2016 году (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

11:00 Симферополь – Общественное обсуждение вопроса строительства по адресу ул. Беспалова, 110В (большой зал, ул.Горького, 15)

11:00 Симферополь – Гала-концерт ко Дню российского студенчества (Крымский инженерно-педагогический университет, пер. Учебный, 8)

11:00 Судак – Торжественное мероприятие с возложением цветов, посвященное 75-й годовщине высадки Судакского десанта 1942 года (Памятный знак на месте высадки десанта, центральная набережная)

12:00 Симферополь – Мультимедийная пресс-конференция министра культуры РФ Владимира Мединского в формате видеомоста Москва-Симферополь, посвященная проектам Российского военно-исторического общества (ул. Севастопольская, 8)

13:30 Севастополь – Флешмоб ко Дню студента «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов» (СевГУ, ул.Университетская, 33)

14:00 Симферополь – Открытие фестиваля «Владимир Высоцкий. Сквозь время… Крым. Севастополь» (Центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. Пушкина / Невского, 1/2)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

15:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя совместно с департаментом труда и социальной защиты населения правительства Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

17:00 Севастополь – Праздничный концерт, посвященный 262-летию основания Московского университета и празднованию «Татьяниного дня» (филиал МГУ им. Ломоносова, ул. Гер.Севастополя)

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