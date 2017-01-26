26 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 26.01.17

26.01.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Керчь – Заседание сессии Керченского городского совета (каб. 101, ул. Кирова, 17)

* 10:00 Судак – Заседание сессии Судакского городского совета (ул.Ленина, 85а)

* 10:00 Симферополь – Пресс-конференция директора и основателя парка львов «Тайган» Олега Зубкова (ул. Караимская, 54а)

* 10:00 Симферополь – Сбор по подведению итогов мероприятий гражданской обороны в 2016 году и постановке задач на 2017 год (Главное управление МЧС, ул. Кечкеметская, 103)

* 11:00 Симферополь – Общественное обсуждение вопроса строительства многоэтажного дома на месте автостоянки по ул. Куйбышева, 7 (большой зал, ул.Горького, 15)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 11:30 Севастополь – Обучение помощников депутатов Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция министра культуры Крыма Арины Новосельской (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

* 13:00 Симферополь – Торжественное открытие отдела записи актов гражданского состояния Симферополя (ул. Киевская, 115)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание рабочей группы по осуществлению мониторинга наркоситуации в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:00 Севастополь – Собрание по подведению итогов работы Севастопольской городской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 году и определению основных задач на 2017 год (СЦКиИ, ул. Ленина, 25)

* 16:00 Севастополь – Мероприятия, посвященные открытию Года экологии (городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 17:00 Симферополь – Видеомост Москва-Симферополь на тему: «Творческое наследие Владимира Высоцкого» с участием Никиты Высоцкого, приуроченный ко дню рождения поэта и артиста (ул. Севастопольская, 8)

* 18:00 Севастополь – Молодежный проект «Лучший студент Севастополя» (СевГУ, ул. Гоголя, 14)

Крым. Другие новости 25.01.17

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