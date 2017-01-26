27 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 27.01.17

27.01.2017, пятница

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Симферополь – Вебинар министерства курортов и туризма Крыма по вопросу введения на территории Республики Крым курортного сбора

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Митинг, посвященный 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда (Аллея Славы городов-героев)

* 10:00 Симферополь – Внеочередная сессия Государственного совета Республики Крым (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:00 Симферополь – Вебинар министерства курортов и туризма Крыма по вопросу введения курортного сбора

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция «Соблюдение прав человека на Украине: взгляд из Крыма» председателя Региональной общественной организации «Къырым Бирлиги» Сейтумера Ниметуллаева, члена Общественной палаты Крыма Вадим Петрова и политолога Николая Кузьмина (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Севастополь – Общественные обсуждения проекта филиала военно-патриотического парка «Патриот» на горе Гасфорта с участием представителей Министерства обороны РФ, разработчиков проекта парка и общественных организаций (администрация Балаклавского муниципалитета, ул. Новикова, 14, администрация Орлиновского муниципалитета, ул. Тюкова, 42)

* 11:00 Керчь – Торжественно-траурный митинг к 75 годовщине создания Крымского фронта (18 км трассы Феодосия-Керчь, рядом с памятным знаком «Ак-Манайские позиции»)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция «Итоги тарифной кампании 2016 года в Республике Крым» председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Нины Зотович (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

* 12:00 Симферополь – Открытие выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» и круглый стол, посвященный Международному дню памяти Холокоста (музейный зал Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма «Концлагерь «Красный», с. Мирное, ул. Белова, 44)

* 13:30 Евпатория – Тематический вечер «900 дней и ночей Ленинграда» ко Дню воинской славы России – Освобождение советскими войсками Ленинграда от немецко-фашистских войск (Евпаторийский краеведческий музей, ул. Дувановская, 11)

* 14:00 Симферополь – Мероприятие «Ленинград в годы блокады» (Симферопольский художественный музей, ул. Долгоруковская, 35)

* 15:00 Евпатория – Открытие чемпионата Крыма по плаванию среди юношей и девушек (плавательный бассейн комплекс «ФОК», пгт. Заозерное, ул. Аллея Дружбы 1)

Крым. Другие новости 26.01.17

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