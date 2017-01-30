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Публикации за 30.01.17

30 января ожидаются следующие события – Симферополь

30 января ожидаются следующие события – Симферополь

30.01.2017, понедельник

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя ОО «Объединенный крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов» Сергея Тарасова, председателя КРО ООО инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» Александра Шувалова, первого зампредседателя КРО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Самира Асанова (ул. Буденного, 24а)

* 16:00 Симферополь – Расширенное заседание совета Общественной палаты Крыма (каб. 322, ул. К.Маркса, 18)

Крым. Другие новости 29.01.17

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