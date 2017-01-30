31 января ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 31.01.17

31.01.2017, вторник

* 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом общественных коммуникаций Севастополя (ул. Ленина, 2)

* 10:00 Алушта – Совещание по вопросам исполнения бюджета муниципального образования городской округ Алушта в 2016 году и планам на 2017 год (пл. Советская, 1)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым Ольги Балдиной «Вектор социального и экономического развития Республики Крым по итогам 2016 года» (ул. Севастопольская, 8)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция экс-художественного руководителя Крымской государственной филармонии Владимира Николенко (ул. Караимская, 54а)

* 12:00 Севастополь – Обучающий семинар для врачей терапевтов, ревматологов, неврологов, травматологов, ортопедов (Городская больница № 1, ул. Адм. Октябрьского, 19)

* 12:00 Симферополь – Конференция «Холокост: защитим наше будущее вместе. Крымский выбор», посвященная 72-ой годовщине освобождения Советской Армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) и Международному дню памяти жертв Холокоста (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29а)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству, обеспечению эффективности власти, общественному контролю и местному самоуправлению Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина,3)

* 15:00 Симферополь – Творческая встреча «Ещё одна зима» с крымской поэтессой Ольгой Голубевой (центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. Пушкина, 1/2)

* 17:00 Симферополь – Отчетная пресс-конференция члена высшего совета, члена предпринимательской платформы ВПП «Единая Россия», председателя правления МОО МСП «Новая Формация» Юрия Айрапетяна ((Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

Крым. Другие новости 30.01.17

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