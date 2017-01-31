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Крым

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Публикации за 01.02.17

01 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.02.2017, среда

* 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя (ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 10:00 Симферополь – Крымский республиканский телевизионный конкурс – фестиваль «Зимняя сказка» (Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр, ул. Менделеева, 5/1)

* 10:00 Симферополь – Заседание президиума Государственного совета Крыма (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игоря Вайля об итогах водохозяйственной деятельности в 2016 году и планах на 2017-й (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнова, посвященная презентации фотоальбома «Народы Крыма» и первого культурно-просветительского журнала «Наш Крым» (ул. Севастопольская, 8)

* 12:30 Алупка – День памяти дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана (музей Амет-Хана Султана, ул. Ялтинская, 22)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

* 17:00 Севастополь – Урок мужества «Мария Байда – женщина – легенда» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 18:00 Алушта – Отчетный концерт ансамбля казачьей песни «Душа казака» (Дом творчества «Полмосковье», ул. В.Хромых, 18)

Крым. Другие новости 31.01.17

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