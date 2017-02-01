02 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 02.02.17

02.02.2017, четверг

* 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом общественной безопасности Севастополя (ул. Ленина, 2)

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации Феодосии Станислава Крысина о подготовке к курортному сезону и мероприятиях к 200-летнему юбилею художника Ивана Айвазовского (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Севастополь – Заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, снижения неформальной занятости населения и мониторинга состояния трудовых ресурсов в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Севастополь – Заседание коллегии прокуратуры Севастополя (ул. Павличенко, 1)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция представителей дирекции Крымской государственной филармонии (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 13:00 Симферополь – Брифинг в формате видеомоста «Москва – Симферополь», посвященный международным и внешнеэкономическим связям Крыма с участием вице-премьера – постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова, первого замруководителя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Сергея Михеева, руководителя экспертного совета по международно-правовым вопросам при Совете министров Крыма Александра Молохова (ул. Севастопольская, 8)

* 13:00 Симферополь – Вечер-посвящение «Жизнь и поэзия одно...» к 234-летию со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (библиотека им. Жуковского, ул. Ленина, 23)

* 13:30 Евпатория – Тематический вечер «200 дней и ночей Сталинграда» ко Дню воинской славы России – День победы в Сталинградской битве в 1943 году (Краеведческий музей, ул. Дувановская, 11)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Совещание по вопросу реализации объекта ФЦП в г. Севастополе (КОС «Южные») (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 14:30 Симферополь – Заседание коллегии министерства промышленной политики Крыма (фойе большого зала заседаний Совета министров Крыма, пр-т. Кирова, 13)

* 15:00 Симферополь – Пресс-конференция Госкомитета комитета по охране культурного наследия Крыма по итогам деятельности за 2016 год (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 15:30 Севастополь – Совещание по вопросам достижения доступности дошкольного и общего образования в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 17:00 Севастополь – Информационно-историческая программа «Сталинградская битва» (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

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