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Публикации за 03.02.17

03 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03.02.2017, пятница

  • 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с управлением обеспечения деятельности мировых судей Севастополя (ул. Ленина, 2)
  • 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большойзал, ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)
  • 11:00 Симферополь – Вебинар по вопросу субсидирования субъектов туристской индустрии в рамках проекта «Важный вопрос» министерства курортов и туризма Крыма.
  • 11:00 Севастополь – Заседание рабочей группы по вопросу выполнения ФЦП в сфере здравоохранения (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями главного внештатного специалиста-онколога министерства здравоохранения Крыма Сергея Морозова (Центр медицинской профилактики, ул. Пушкина, 3)
  • 12:00 Симферополь – Совещание по вопросам исполнения бюджета Симферопольского района в 2016 году и планам на 2017 год (большой зал, ул. Павленко, 1)
  • 14:00 Севастополь – Всероссийские просмотры фильмов, посвященных истории России и исторический квэст (культурно-выставочный центр, ул. Ленина, 35)
  • 14:00 Евпатория – Заседание внеочередной сессии Евпаторийского городского совета (Центральная городская библиотека им. Пушкина, пр-т. Ахматовой, 23)
  • 14:00 Феодосия – Круглый стол «Героические страницы Великой Отечественной войны», посвященный 74-й годовщине окончания Сталинградской битвы и 73-годовщине полного снятия блокады Ленинграда (Феодосийскиймузейдревностей, пр-т. Айвазовского, 11)
  • 15:30 Симферополь – Скайп-мост между городами Санкт-Петербург, Симферополь и Пермь, приуроченный к празднику полного освобождения Ленинграда от блокады (Центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. А. Пушкина/А. Невского, 1/2)
  • 19:00 Севастополь – «Школапресс-службы Всероссийского студенческого корпуса спасателей» (ул. Кулакова, 84)

Крым. Другие новости 02.02.17

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