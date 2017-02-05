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Крым

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Публикации за 06.02.17

06 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.02.2017, понедельник

* 11:00 Симферополь – Круглый стол в формате видеомоста «Москва-Симферополь» о путях преодоления агрессивной ксенофобии и экстремизма с участием члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода и члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, заместителя директора Института этнологии и антропологии РАН Владимира Зорина (ул. Севастопольская, 8)

* 15:00 Севастополь – Презентация книги А.В. Шевченко «Терракоты античного Херсонеса и его ближней сельской округи» (Византийский зал музея-заповедникa «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

Крым. Другие новости 05.02.17

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