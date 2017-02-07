08 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 08.02.17

08.02.2017, среда

* 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя (ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Симферополь – Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» в форме ЕГЭ по русскому языку с участием министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой (средняя общеобразовательная школа № 2, ул. Трубаченко, 18а)

* 11:00 Саки – Выездное совещание по вопросам культуры «Развитие городской библиотеки» под руководством заместителя главы горадминистрации Шерифа Османова (городская библиотека им. Н.В. Гоголя, ул. Советская, 15)

* 11:30 Симферополь – Встреча паломников, совершивших малый Хадж в Мекку (зал прилета аэропорта Симферополь)

* 13:30 Севастополь – Проект «Открытые сердца», посвященный 185-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла для группы инвалидов (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Симферополь – Открытие выставки «Ода красоты», посвященной 30-летию народной любительской студии «Ажур» (Крымский этнографический музей», ул. Пушкина, 18)

* 14:00 Симферополь – Творческая встреча из цикла «Книга в моей жизни» с заслуженным журналистом АР Крым, членом правления Общественной организации «Союз писателей Республики Крым» Юрием Портовым (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

* 14:30 Симферополь – Торжественная церемония вручения премий и грантов Государственного совета Республики Крым (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

* 17:00 Симферополь – встреча заместителя главы администрации города Симферополя Галины Александровой с общественностью микрорайона р. Салгирка (школа №24, ул.Тургенева, 27 а)

* 17:00 Симферополь – Открытие персональной выставки молодого крымского художника Данилы Березовского «Модель» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

Крым. Другие новости 07.02.17

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