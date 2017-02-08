09 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 09.02.17

09.02.2017, четверг

* 08:00 Севастополь – Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с департаментом общественной безопасности Севастополя (ул. Ленина, 2)

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Симферополь – Бизнес-завтрак для крымских предпринимателей на тему «Маркетинг в действии. Крымские реалии» (кафе «Мама Лена», пр-т. Кирова, 51)

* 10:00 Севастополь – Панихида на месте массовых расстрелов жителей Севастополя в годы Гражданской войны (Максимова дача)

* 10:00 Симферополь – Встреча с министром экономического развития Крыма Андреем Мельниковым и генеральным директором Корпорации развития Крыма Олегом Морозовым по проблемам и перспективам инвестиций (Корпорация развития Крыма, ул. Карла Маркса, 34)

* 10:00 Саки – Выездное совещание по вопросам культуры «Развитие музея краеведения и истории грязелечения» под руководством заместителя главы горадминистрации Шерифа Османова (музей краеведения и истории грязелечения города Саки, ул. Курортная, 29)

* 11:00 Симферополь – Общественное обсуждение вопроса строительства по адресу: ул. Куйбышева, 7 (актовый зал, бул. И.Франко, 25)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и Севастополю Тимофея Кураева (ул. Севастопольская, 8)

* 13:30 Севастополь – Дни памяти А.С. Пушкина (центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 14.00 Симферополь – Пресс-конференция первого заместителя министра юстиции Крыма Евгении Ростовцевой (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 14:00 Симферополь – Киновечер «Друзья, вам сердце оставляю», приуроченный к 180-летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина в рамках цикла «Классика на экране» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29 а)

* 15:00 Симферополь – Презентация книги замминистра культуры Крыма Исмета Заатова «Крымский государственный татарский театр оперы и балета в материалах архивов и довоенной прессы 1937-1938 гг.» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29а)

* 17:00 Севастополь – Заседание комиссии по садоводству «Союза «Общественно-экспертный совет» (пл. Восставших, 6)

Крым. Другие новости 08.02.17

Британские ученые наплевали на санкции: Крым интереснее, чем политика. / В МИД РФ передали резолюции о нарушениях прав человека в Крыму. / В Крыму решили ввести в вузах целевой набор. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»