10 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.02.17 06 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь / 06.02.2017, понедельник * 11:00 Симферополь – Круглый стол в формате видеомоста «Москва-Симферополь» о путях преодоления агрессивной ксенофобии и экстремизма с участием члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода и члена Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, заместителя директора Института этнологии и антропологии РАН Владимира Зорина (ул