10 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.02.2017, пятница
- 08:00 Севастополь -Аппаратное совещание вице-губернатора Вячеслава Гладкова с управлением обеспечения деятельности мировых судей Севастополя (ул. Ленина, 2)
- 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 09:00 Симферополь – Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня работника гражданской авиации (пгт. Аэрофлотский, актовый зал административного здания аэропорта, ул. Мальченко, 16)
- 09:00 Симферополь – Встреча членов президиума Государственного совета Крыма с делегацией ученых из университета города Бристоль (Великобритания) и английского военно-исторического журнала «Живая военная история» (каб. 607, ул. Карла Маркса, 18)
- 09:30 Симферополь – Вебинар министерства курортов и туризма Крыма в рамках проекта «Важный вопрос» о взаимодействии субъектов туристской индустрии с музейными учреждениями
- 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)
- 10:00 Симферополь – Научно-практический семинар «Контрактная система в сфере закупок: практика, изменения и перспективы развития» (конференц-зал №1 гостиницы «Москва», ул. Киевская, 2)
- 10:00 Симферополь – Открытый урок «В жизнь по безопасной дороге» с участием министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой и начальника республиканского УГИБДД МВД Анатолия Борисенко (школа № 13, ул. Евпаторийское шоссе, 39)
- 10:00 Севастополь – Открытие плавательного бассейна «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1» (СДЮСШОР №1, ул. Вакаленчука,7)
- 10:00 Севастополь – Выставка книг и фотографий «Он победил и время, и пространство» ко Дню памяти А.С. Пушкина (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)
- 10:00 Феодосия – Литературная встреча «День памяти Александра Сергеевича Пушкина» (сквер им. Пушкина)
- 11:00 Симферополь – Пресс-конференция председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Крыма Нины Зотович о результатах контрольно-надзорной деятельности в 2016 году (ул. Севастопольская, 8)
- 11:00 Севастополь – Заседание комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)
- 11:00 Севастополь – Тожественное мероприятие, приуроченное 180-летию со дня гибели А.С. Пушкина (Свято-георгиевский монастырь, Мыс Фиолент)
- 12:00 Симферополь – Расширенное заседание коллегии министерства финансов Крыма по итогам 2016 года и задачам на 2017 год (зал заседаний, пр-т. Кирова, 13)
- 13:30 Севастополь – Литературно-музыкальная гостиная «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» ко Дню памяти А.С.Пушкина (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)
- 14:00 Симферополь – Школьный тур конкурса юных чтецов проекта «Живая классика» (школа № 33, ул. Бела Куна, 13)
- 14:00 Севастополь – Городской квест «Место подвига – Афганистан» (сквер Воинов-интернационалистов)
- 14:00 Севастополь – Творческий конкурс знатоков-краеведов «Войди в природу другом!» (школа № 22, пр. Ген. Острякова, 65)
- 15:00 Севастополь – Городская школа юного краеведа: «История Херсонеса», «История Севастополя»(школа № 3, ул. Советская, 57)
- 15:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)
- 15:00 Феодосия – Публичные слушания по проекту постановления «Порядок определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также потребление (распитие) алкогольной продукции на территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым» (зал заседаний, ул. Земская, 4)
- 16:00 Саки – Открытие молодежного клуба «Инициатива» (Центр культуры, досуга, молодежи и спорта, ул. Ленина, 30)
- 17:00 Севастополь – Заседание комиссии по садоводству «Союза «Общественно-экспертный совет» (пл. Восставших, 6)
Крым. Другие новости 09.02.17
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