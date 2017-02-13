13 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.02.2017, понедельник
- 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание врио губернатора Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 12:00 Симферополь – Торжественное открытие II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (Крымский инженерно-педагогический университет, пер. Учебный, 8)
- 13:00 Симферополь – Пресс-конференция о защите прав потребителя на рынке финансовых услуг председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина и начальника управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олега Прусакова (ул. Севастопольская, 8)
- 14:00 Севастополь – Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
- 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. КарлаМаркса, 18)
- 16:00 Симферополь – Общественные обсуждения в форме слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в рамках реализуемого проекта по объекту ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» по объекту: «Рекультивация полигона ТКО г. Алушта, Республика Крым» (малый зал, пл. Советская, 1)
- 17:30 Севастополь – Поэтический вечер «Русский Крым в Санкт-Петербурге» с презентацией сборника гражданской лирики Татьяны Шороховой «Избранное» и альманаха «Петербургские строфы» с новой рубрикой «Русский Крым» (центральная библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)
Крым. Другие новости 12.02.17
Уровень безработицы в Крыму сократился в 3 раза. / 12 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Крымский мост отчётливо виден из космоса (СКРИН). Читать дальше
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