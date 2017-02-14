14 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 14.02.17

14.02.2017, вторник

* 10:00 Севастополь – Пленарное заседание сессии Законодательного собрания (зал заседаний, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

* 11:00 Севастополь – Заседание регионального подготовительного комитета по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (СевГУ, наб. Корнилова,1)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция военного комиссара Республики Крым Анатолия Малолетко и представителей комиссариата о контрактной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации (ул. Севастопольская, 8)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 28-годовщине вывода войск из Афганистана (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 13:30 Евпатория – Вечер-встреча с ветеранами войны в Афганистане ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Евпаторийский краеведческий музей, ул.Дувановская, 11)

* 14:00 Севастополь – Городской квест «Место подвига – Афганистан»(Сквер Воинов-интернационалистов)

* 15:00 Симферополь – «Круглый стол» и открытие историко-документальной выставки ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (Государственная архивная служба Республики Крым, ул. Павленко, 1а)

* 15:00 Симферополь – Награждение школьников – победителей конкурса сочинений ко Дню вывода войск из Афганистана (музее истории Симферополя, ул. Пушкина, 17)

* 17:30 Судак – Праздничная музыкальная программа ко дню влюбленных «Тайна любви» (городской дом культуры, ул.Ленина, 47)

Крым. Другие новости 13.02.17

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