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Публикации за 15.02.17

15 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.02.2017, среда

* 10:00 Симферополь – Пресс-конференция о рекреационном использовании особо охраняемых природных территорий Крыма с участием замминистра экологии и природных ресурсов республики Аллы Архангельской (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 10:00 Севастополь – Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 3)

* 10:00 Севастополь – Панихида по погибшим в Афганистане и при исполнении воинского долга, умершим ветеранам боевых действий (Владимирский Собор, ул. Суворова, 3)

* 10:00 Симферополь – Возложение цветов к мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане» с участием главы республики Сергея Аксёнова (ул. Менделеева, 15)

* 10:30 Евпатория – Митинг «Афганский ветер» ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств (Сквер Афганцев)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым, генерал-лейтенанта юстиции Михаила Назарова (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Симферополь – Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (Государственный академический музыкальный театр Крыма, пр-т. Кирова, 17)

* 11:00 Симферополь – Общественные слушания по обсуждению проекта концепции развития музейного дела в Республике Крым на период до 2030 года (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина,18)

* 11:00 Керчь – Презентация новых книг по археологии и истории Крыма (Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, ул. Свердлова, 7)

* 11:15 Севастополь – Возложение цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг (пл. Нахимова)

* 12:00 Севастополь – Возложение цветов к памятнику севастопольцам, погибшим в Афганистане (Сквер воинов-интернационалистов)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Час истории «Афганистан. Без права на забвение» (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

* 14:00 Севастополь – Творческий конкурс знатоков-краеведов «Войди в природу другом!» (Дворец детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

* 15:00 Севастополь – «Встреча поколений», чествование ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов военной

службы, приуроченное ко Дню защитника Отечества (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

* 15:00 Симферополь – Совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципалитетов под руководством главы Крыма Сергея Аксёнова (Прямую трансляцию будет осуществлять телеканал «Первый Крымский»)

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