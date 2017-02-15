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Публикации за 16.02.17

16 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16.02.2017, четверг

  • 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Симферополь – Заседание сессии Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)
  • 10:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Си мферополь» председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Морозова (ул. Севастопольская, 8)
  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция и.о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым Юрия Чудновца по итогам 2016 года (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)
  • 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по межнациональным отношениям (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)
  • 12:00 Евпатория – Первенство Республики Крым по боксу среди юношей 15-16 лет (Дворец спорта, пр-т. Победы, 11)
  • 13:00 Симферополь – Пресс-конференция о создании Ассамблеи славянских народов Крыма с участием члена президиума Думы Русской общины Крыма Евгения Костылева, председателя Белорусской общины Крыма Романа Чегринца, председателя Украинской общины Крыма Олега Усика (ул. Севастопольская, 8)
  • 13:00 Феодосия – Презентация выставки «Две войны – две судьбы» приуроченной к 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана (Феодосийский музей древностей, пр-т Айвазовского, 11)
  • 14:00 Симферополь – Торжественное открытие Года экологии (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)
  • 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 14:30 Севастополь – Городской конкурс чтецов «Морская слава Севастополя» ко Дню родного языка (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)
  • 15:00 Севастополь – Городской мемориальный турнир имени Героя Советского Союза Людмилы Павлюченко по стрельбе из пневматической винтовки (школа № 4, ул. Флагманская, 2)
  • 15:30 Симферополь – День зимних видов спорта (Ледовый дворец, ул. Набережная, 75 в)
  • 16:00 Севастополь – Семинар с представителями религиозных общин Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 18:30 Севастополь – Открытие выставки «Дорогами открытий Русского географического общества» (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

Крым. Другие новости 15.02.17

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