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Публикации за 17.02.17

17 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.02.2017, пятница

  • 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий Департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Симферополь – Внеочередная сессия Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)
  • 10:00 Саки – Митинг возле памятника воинам-интернационалистам (сквер афганской памяти)
  • 10:00 Ялта – Открытие конференции «Инвестиционный климат Крыма» общественно-политического журнала «Мужская работа» при поддержке Союза журналистов Москвы (гостиница «Атлантида», ул. Коммунаров, 7а)
  • 10:30 Симферополь – Вебинар по улучшению транспортной доступности средств размещения Крыма в рамках проекта министерства курортов РК «Важный вопрос»
  • 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)
  • 11:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)
  • 11:00 Симферополь – Мастер- класс по фольклору «Стилистика и репертуарная политика крымско-татарского фольклора: обряды и традиции» (Дом дружбы народов, ул. Пушкина 20/7)
  • 11:00 Судак – Торжественное мероприятие и праздничный концерт в честь 30-летия Общественной организации ветеранов (городской дом культуры, ул.Ленина, 47)
  • 11:00 Севастополь – Пресс-конференция ко Всемирному дню защиты морских млекопитающих о состоянии популяции дельфинов в Черном море и проблемах сохранения дельфинария в Севастополе (конференц-зал гостиницы «Севастополь», пр-т. Нахимова, 8)
  • 14:00 Евпатория – Заседание очередной сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний библиотеки им. Пушкина, пр-т.А.Ахматовой, 23)
  • 15:00 Севастополь – Подведение итогов работы управления ветеринарии Севастополя за 2016 год (ул. Ластовая, 3)
  • 15:00 Севастополь – Совещание с участием руководителей народных дружин (ул. Ленина, 2)
  • 17:00 Севастополь – Юниор-лига КВН (Дворец детского и юношеского творчества, пр. Нахимова, 4)

Крым. Другие новости 16.02.17

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