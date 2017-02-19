20 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 20.02.17

20.02.2017, понедельник

* 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание временно исполняющего обязанности губернатора города Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Концерт « Для вас, мужчины!» ко Дню защитника Отечества (Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Фиолентовское шоссе, 3)

* 12:40 Симферополь – Театрализованное представление «Масленица-потешница» для представителей национально-культурных автономий Республики Крым (Крымский этнографический музей, ул. Гоголя, 14)

* 13:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь» по итогам прошедших 18-19 февраля в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Дней памяти погибших за Веру Христову «Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917 год» (ул. Севастопольская, 8)

* 14:00 Феодосия – Открытие новой выставки приуроченной к празднованию Масленицы «О самоварах и не только. Традиции чаепития в России» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 14:00 Симферополь – Презентация книги Николая Назаренко «Сыны Отечества»(Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 14:00 Севастополь – Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

* 15:00 Севастополь – Акция – поздравление «День защитника Отечества» (детско-юношеский клуб «Единство», ул. Строительная, 43)

* 15:00 Саки – Вечер-встреча экскурсоводов и выставка фотографий «Это было на маршруте» ( Музей краеведения и истории грязелечения, ул. Курортная, 29)

* 15:00 Симферополь – Расширенное заседание постоянного комитета Симферопольского городского совета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности (малый зал, ул. Толстого, 15)

* 16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 16:00 Севастополь – Открытие выставки плакатов из фондов «Красная Армия всех сильней» (музей им. Крошицкого, пр-т. Нахимова, 9)

Крым. Другие новости 19.02.17

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